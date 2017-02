Núcleo de Hemoterapia oferece sangue mais raro e de qualidade Monique Bueno Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 19h40





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 10/02/2017 Inovação pode aumentar volume captado, pois é possível obter duas bolsas de um único doador Inovação pode aumentar volume captado, pois é possível obter duas bolsas de um único doador







Segundo o diretor do núcleo, Wolney Góis Barreto, a unidade de Araçatuba será a única da região a incorporar essa inovação no rol de atendimentos. "Na terça-feira retrasada, a equipe do núcleo participou de um treinamento e fez a coleta de três bolsas com esse tipo de tecnologia, em que a coleta de sangue é feita em uma máquina específica", explicou o médico, ao detalhar que o equipamento faz a retirada do sangue do doador, centrifuga e, a partir daí, retira apenas as hemácias. O restante do sangue é devolvido ao doador por essa mesma máquina.





Dentro de dois meses, o Núcleo de Hemoterapia de Araçatuba deverá disponibilizar aos pacientes da região um tipo de sangue mais raro e de qualidade, coletado por meio de aférese, método em que é possível retirar apenas uma das células do sangue total, nesse caso, o concentrado de hemácias.Segundo o diretor do núcleo, Wolney Góis Barreto, a unidade de Araçatuba será a única da região a incorporar essa inovação no rol de atendimentos. "Na terça-feira retrasada, a equipe do núcleo participou de um treinamento e fez a coleta de três bolsas com esse tipo de tecnologia, em que a coleta de sangue é feita em uma máquina específica", explicou o médico, ao detalhar que o equipamento faz a retirada do sangue do doador, centrifuga e, a partir daí, retira apenas as hemácias. O restante do sangue é devolvido ao doador por essa mesma máquina.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão