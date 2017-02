Escolhido de Trump para o Trabalho, Andrew Puzder desiste de cargo Agência Estado Link



"Foi uma honra ser considerado pelo presidente Trump para comandar o Departamento do Trabalho e colocar os trabalhadores e as empresas americanas de volta à prosperidade sustentável", disse, em sua declaração. O empresário ressaltou que apoia totalmente Trump e sua "equipe altamente qualificada".



A audiência de confirmação de Puzder estava marcada para amanhã, mas alguns republicanos tinham levantado preocupações sobre a nomeação, levantando questões como a falta de pagamento de impostos pelo escolhido de Trump. Fonte: Associated Press.







