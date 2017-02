Obra em viaduto na Rondon aguarda homologação da Artesp Amanda Lino Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 19/01/2016 Com ocorrência de chuvas, tráfego em trecho de retorno fica difícil; usuários reclamam de descaso Com ocorrência de chuvas, tráfego em trecho de retorno fica difícil; usuários reclamam de descaso







A Via Rondon, concessionária responsável por administrar a rodovia Marechal Rondon (SP-300) entre Bauru e Castilho, incluindo a região de Araçatuba, informou que há melhorias previstas para o quilômetro 546, onde fica o retorno da rodovia, de Guararapes para Araçatuba. Apesar de o viaduto que existe no local ter sido construído há cerca de duas décadas, trecho de aproximadamente um quilômetro sob a estrutura ainda não foi pavimentado.Por isso, quando chove formam-se lamaçais e valetas, dificultando o tráfego dos condutores, sendo grande parte deles transportadores de grãos, hortifrútis e gado, entre outros cultivos. A preocupação dos usuários é com o risco de acidentes, de atolar os veículos na terra e perder as cargas, além dos gastos com manutenção.O caso foi denunciado pela Folha da Região há quase um mês. No entanto, a Via Rondon ainda não havia se manifestado sobre a situação. Na última segunda-feira (13) a empresa disse que as obras estão em processo de homologação junto à Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo).



