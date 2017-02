107 mil contas podem ter saque de FGTS na região Rafaela Tavares Link



Os pagamentos começarão a ser feitos no dia 10 de março. O cronograma de depósitos, que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador, segue até 31 de julho, conforme divulgou ontem o governo federal.





Nos próximos meses, 107.571 contas inativas de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de trabalhadores concentrados nas seis cidades mais populosas da região de Araçatuba poderão ter recursos sacados, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Desse número, 44.036 são da cidade de Araçatuba, 27.314, de Birigui e 12.614, em Penápolis. A quantia é composta ainda por 12.638 contas em Andradina, 6.445 em Guararapes e 4.524 em Mirandópolis.



