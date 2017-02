Em reunião com CEOs, Trump reitera promessa de menos imposto e regulação Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 17h00





Comentários via Facebook: Atualização: 17h34 de 15/02/2017



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira sua promessa para cortar e simplificar as regras tributárias e regulações impostas ao setor privado norte-americano.



Em reunião com executivos de grandes varejistas dos EUA, o republicano lembrou dos decretos e atos executivos que assinou neste sentido desde a chegada à Casa Branca, entre eles o que pede o corte de duas regulações para cada nova regra criada. Segundo ele, essas mudanças ajudarão a criar empregos no país.



Trump também voltou a afirmar que a proposta de mudança tributária será submetida "num futuro não muito distante" e citou dados recentes para mostrar que há um ambiente de maior confiança na economia dos Estados Unidos.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão