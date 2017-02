Alunos da rede municipal não terão uniforme novo em Birigui Amanda Lino Link



O valor cotado no ano passado para a aquisição dos kits é superior a R$ 9 milhões. O prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) alega ainda que a situação é decorrente da falta de planejamento das gestões anteriores e que, por enquanto, não há como adquirir uniforme escolar. De acordo com ele, a gestão municipal anterior não realizou a medição do tamanho das roupas e calçados que compõem o kit de uniforme e a licitação para a compra dos itens foi cancelada no ano passado.



Além disso, o prefeito informou que foi notificado pelo Ministério Público a prestar informações, em um prazo de 30 dias, sobre as condições de segurança dos CEI (Centros de Educação Infantil), que não possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), documento que garante a segurança dos frequentadores. Só para a aquisição de equipamentos e adequações de segurança das unidades de ensino, Salmeirão disse que o custo está estimado em aproximadamente R$ 2 milhões.



O ex-prefeito Pedro Bernabé (PSDB) disse que ao longo dos quatro anos que esteve na gestão de Birigui sempre realizou a licitação para a compra dos uniformes no ano do exercício. Ele ressaltou que aplicou 27,66% do orçamento, quando o mínimo previsto é de 25%. Em relação às adequações necessárias para garantir a segurança das unidades escolares, Bernabé ressalta que o Executivo tinha conhecimento da situação.





