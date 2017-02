Justiça proíbe despejo de resíduos em aterro de Mirandópolis Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 16h35





Comentários via Facebook: Atualização: 16h36 de 15/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 25/04/2016 Restos de construção civil, assim como galhos de árvores, terão ir para outra localidade Restos de construção civil, assim como galhos de árvores, terão ir para outra localidade







Sob risco da mesma punição, o município terá que dar destinação adequada e dentro da lei aos resíduos sólidos da cidade, bem como retirar os materiais depositados de forma errada no aterro sanitário. O descumprimento da sentença também pode acarretar em responsabilização por crime de desobediência e ato de improbidade administrativa. Por conta disso, a Prefeitura voltaria a fazer o transbordo de detritos para o aterro em outra cidade a partir desta quarta-feira.





A Justiça determinou à Prefeitura de Mirandópolis que interrompa, em um prazo de 24 horas após notificação oficial, o depósito irregular de lixo no aterro sanitário municipal, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. A medida, emitida na última segunda-feira (13), atende a pedido de liminar (decisão provisória) do Ministério Público, que ingressou com ação civil contra o município, denunciando que o aterro local opera irregularmente há anos.Sob risco da mesma punição, o município terá que dar destinação adequada e dentro da lei aos resíduos sólidos da cidade, bem como retirar os materiais depositados de forma errada no aterro sanitário. O descumprimento da sentença também pode acarretar em responsabilização por crime de desobediência e ato de improbidade administrativa. Por conta disso, a Prefeitura voltaria a fazer o transbordo de detritos para o aterro em outra cidade a partir desta quarta-feira.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão