Demissão de Marly Garcia: uma decisão para evitar riscos

No caso de Marly, a polêmica se deve à condenação judicial que a obriga a devolver ao município R$ 64.533,48 pelo sumiço de oito ares-condicionados, quando ocupava posto de direção na mesma secretaria, no governo do ex-prefeito Jorge Maluly Netto.



O pagamento, segundo o Executivo, será feito, mas o “x” da questão é a forma como ficou definido. O parcelamento da dívida, autorizado por Dilador, motivou abertura de inquérito no Ministério Público e pedido de CP (Comissão Processante) na Câmara, que, no entanto, terminou rejeitado por esmagadora maioria (14 a 1), em sessão na qual ficou nítido o entrosamento da atual legislatura com a gestão tucana. É muito para quem não completou nem dois meses de administração.



Tanto no MP como no Legislativo, as denúncias apresentadas foram por suposta prática de improbidade administrativa. Há entendimentos de que o débito deveria ser quitado de uma só vez ou que, no caso de parcelamento, a medida teria de ser submetida ao aval da Câmara.



Em meio a todo esse contexto, uma pergunta ficava: até que ponto valia a pena o atual governo insistir em manter uma queda de braço no meio político e com órgãos fiscalizadores, a ponto de correr risco de sofrer uma punição? Não se discutia a capacidade de Marly para comandar uma secretaria nem sua trajetória no meio cultural. O problema é que, contra ela, pesa uma condenação que, para o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), causou danos ao município.



Há outro detalhe a ser considerado. Hoje vice-prefeita, Edna Flor (PPS) foi, enquanto vereadora, em 2011, uma das autoras de lei que traz para o âmbito municipal os mesmos critérios da Lei da Ficha Limpa para a nomeação de cargos comissionados e secretários municipais. Ou seja, se políticos com condenações por órgãos colegiados da Justiça não podem disputar eleições, em Araçatuba, ficam impedidos de assumir secretarias municipais.



Não bastassem essas situações, conforme a coluna “Periscópio”, da Folha, destacou recentemente, entre aliados de Dilador, havia quem acreditasse que fazer perdurar essa polêmica era algo que não precisava estar ocorrendo logo no início do mandato.



O afunilamento da pressão política nesse caso exigia, portanto, uma saída. Ou o governo provava que, de fato, não há qualquer irregularidade; ou obrigava Marly a efetuar, logo, o pagamento da dívida ou, numa hipótese mais radical, trocava a secretária. Venceu, então, a terceira opção. Não é demais lembrar que o antecessor de Dilador, Cido Sério (PT), insistiu em muitos erros, especialmente quanto ao preenchimento de cargos comissionados, mesmo sendo orientado. No final, acabou encerrando seu governo, respondendo a vários processos judiciais. Isso não deve ser o que Dilador quer para si.

