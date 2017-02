"Um dos piores acordos que já vi foi o acordo nuclear com o Irã", diz Trump Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 16h25





Atualização: 16h31 de 15/02/2017



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o acordo nuclear do Irã e disse que é "um dos piores acordos que já viu", durante coletiva de imprensa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que fez visita à Casa Branca.



Trump também prometeu "fazer mais" para impedir que o Irã obtenha armas nucleares e ainda fez críticas a Organização das Nações Unidas (ONU), que recentemente aprovou uma resolução condenando a construção de assentamentos na Cisjordânia. "Eu rejeito as ações injustas e unilaterais contra Israel na ONU", declarou. O republicano ainda reafirmou o "laço inquebrável" dos EUA com Israel. (Gabriela Korman - gabriela.korman@estadao.com)







