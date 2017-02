Rita Lobo se irrita e critica 'alimentação saudável' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 13h45





Rita Lobo, apresentadora de programas culinários e autora de livros sobre o assunto, usou sua conta no Twitter para criticar a "ideia errada de alimentação saudável". "Por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte, em vez de gema e óleo?", perguntou uma internauta. "1) porque não é maionese; 2) trate seu distúrbio alimentar", escreveu Rita no último dia 10.



A repercussão foi grande e muitos seguidores responderam, tanto com críticas, pelo uso do termo "distúrbio alimentar", quanto com elogios. "Medicalizar a alimentação é distúrbio. Coma comida, não nutrientes. Coma variado e os nutrientes estão garantidos. Exclua ultraprocessados", explicou Rita, que ainda sugeriu que as pessoas lessem o "Guia Alimentar para a População Brasileira".



A discussão se estendeu e na última terça-feira, 14: a apresentadora disse que sente pena quando a pessoa troca farinha por fécula e manteiga por óleo de coco para deixar o bolo mais saudável. "Demonstra um enorme desentendimento sobre alimentação: não existem alimentos bons ou ruins", tuitou. "A chamada medicalização da alimentação transforma a comida em inimigo e acaba com o prazer de comer."







