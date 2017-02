Meta de inflação fique 'talvez em 4%', diz Temer Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/02/2017 - 13h40





Comentários via Facebook:





O presidente da República, Michel Temer, ao comentar o atual momento de queda dos preços, lembrou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) vai definir a meta de inflação para os próximos anos em junho e que esse número pode ficar abaixo do patamar atual, de 4,5%. Segundo ele, o centro da meta fique "talvez em 4%" ou até menos no longo prazo.



A declaração foi dada durante evento para anunciar a liberação de milho dos estoques governamentais.



A discussão sobre a nova meta de inflação ganhou corpo no final do mês passado, quando o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse que o Brasil poderia caminhar para, no longo prazo, ter um objetivo mais parecido com outras economias emergentes, em torno de 3%.



O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comentou o tema recentemente, mas ressaltou que ainda não sabia qual seria a proposta formal levada pelo BC ao CMN.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão