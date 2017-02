Recuperado, Robinho treina e deve reforçar Atlético-MG no fim de semana Agência Estado Link



O técnico Roger Machado ganhou um reforço de peso para os próximos compromissos do Atlético Mineiro na temporada 2017. Na manhã desta terça-feira, o atacante Robinho participou normalmente do treinamento da equipe na Cidade do Galo e foi liberado pelo departamento médico.



Robinho participou da atividade técnica e tática no CT do Atlético-MG e não reclamou de dores, mostrando estar completamente recuperado de uma pequena fratura na costela, sofrida em 25 de janeiro, durante amistoso entre as seleções do Brasil e da Colômbia, no Engenhão, no Rio.



Por causa desse problema, Robinho ainda não entrou em campo pelo Atlético em 2017, pois sua lesão foi sofrida às vésperas da estreia do time no Campeonato Mineiro, ficando de fora de cinco compromissos por competições oficiais. Agora, porém, deverá ser aproveitado por Roger no seu próximo compromisso no torneio estadual, marcado para domingo, diante do América, no Mineirão, pela quarta rodada.



Agora, portanto, nos próximos três dias, Robinho precisará mostrar que está em condições físicas de começar jogando no fim de semana. Caso isso se confirme, o equatoriano Cazares e o venezuelano Otero são os favoritos a perderem a vaga de titular no setor ofensivo do time.



Contratado no ano passado após passagem apagada pelo futebol chinês, Robinho se destacou pelo Atlético em 2016, com 25 gols marcados, o que acabou lhe rendendo, inclusive, a convocação para o último compromisso da seleção brasileira, quando Tite só chamou jogadores que atuam dentro do País.







