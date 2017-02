Rússia nega contato com membros da equipe de Trump durante campanha presidencial Agência Estado Link



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou nesta quarta-feira relatos de imprensa dando conta de que funcionários da inteligência da Rússia tiveram contato com membros da equipe de Donald Trump durante a campanha presidencial, no ano passado.



Segundo o New York Times, os russos fizeram contato com Paul Manafort, que trabalhou brevemente como chefe de campanha do republicano. Atuais e ex-funcionários de Trump entrevistados pelo jornal se negaram a identificar outros associados a Trump contactados pelos russos.



Em conversa com jornalistas, Peskov notou que as fontes pediram anonimato e que os relatos "não são baseado em fatos, não apontam para fatos".



A notícia chega um dia após o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, pedir demissão após relatos de que ele teria mentido para Trump e o vice, Mike Pence, entre outros, sobre seus contatos com a Rússia. Fonte: Associated Press.







