Vitória por 1 a 0 sobre Oeste põe o CAP em quinto e invicto

Apenas os dois primeiros sobem para a elite estadual na edição de 2017. Em um jogo bastante equilibrado, o representante de Penápolis fez o dever de casa no Tenentão para encostar no G4 após quatro rodadas. São dois empates e duas vitórias até agora. Os quatro primeiros colocados se classificam à fase semifinal da A-2, que rebaixará os últimos seis para a Série A-3 2018. Os dois vencedores da semi disputam a taça.



"A cada jogo, a equipe começa a demonstrar seu potencial dentro do gramado, vem somando pontos e agradando aos torcedores que a acompanham de perto", escreveu a assessoria de imprensa capeana. O time volta a jogar amanhã, diante do Barretos, no Estádio Fortaleza. Ao contrário do Penapolense, o Touro do Vale ainda não venceu na competição, acumulando uma derrota e três empates.





