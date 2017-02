Colombiano não é regularizado e desfalca o Santos no clássico Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 21h20 de 14/02/2017



Ainda não será no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, que o técnico Dorival Júnior vai contar com o reforço do atacante colombiano Vladimir Hernández. Contratado junto ao Junior Barranquilla, ele ainda não foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por isso, segue indisponível para o treinador.



Hernández só atuou no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, na pré-temporada, quando fez um golaço de bicicleta. Como os documentos vindos da Colômbia ainda estão incompletos, ele ainda não foi nem inscrito no Campeonato Paulista.



O desfalque do colombiano no clássico pesa para o Santos porque o técnico Dorival Junior ainda não sabe se pode contar com Lucas Lima. Por desgaste muscular, o meia não participou do treino desta terça-feira, na véspera do clássico. Mesmo assim, porém, aparece entre os 22 relacionados por Dorival.



A lista é a mesma do duelo de domingo passado contra o Red Bull, sem o volante Renato, que sofreu lesão muscular na panturrilha direita, e o goleiro Vanderlei, que fraturou dois dedos da mão esquerda e foi operado no sábado. Todos os demais 22 jogadores inscritos no Paulistão foram relacionados.



De qualquer forma, seguem de fora David Braz (estiramento na panturrilha) e Ricardo Oliveira (começou a pré-temporada depois, porque estava com caxumba), além de Gustavo Henrique, que operou o joelho.



A tendência é que o Santos jogue com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Lucas Lima (Bruno Henrique, Rafael Longuine ou Léo Cittadini); Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Reforços, o zagueiro Cleber Reis, o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Kayke ficam no banco.



CONFIRA OS RELACIONADOS PELO SANTOS PARA O CLÁSSICO:



GOLEIROS - João Paulo e Vladimir;



ZAGUEIROS - Cleber Reis e Lucas Veríssimo;



LATERAIS - Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca;



MEIO-CAMPISTAS - Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;



ATACANTES - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão