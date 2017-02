Marly Garcia é demitida do cargo de secretária de Cultura Ronaldo Ruiz Galdino Link



Marly caiu um dia após a Câmara de Araçatuba arquivar um pedido de abertura de CP (Comissão Processante) para investigar possível irregularidade no parcelamento da dívida da agora ex-secretária, referente ao sumiço de oito ares-condicionados na época em que ela diretora da pasta, na gestão do ex-prefeito Jorge Maluly Netto.



O parcelamento em 90 vezes dos R$ 64 mil de reparação de danos que Marly deverá restituir ao erário levou o jornalista Iranilson Silva a ingressar com uma representação no Ministério Público, para investigar possível ato de improbidade administrativa por parte de Dilador e da ex-secretária de Cultura.



Em nota, Dilador disse que a nomeação de Marly foi formalizada com total segurança jurídica, mas que, diante das divergências nas interpretações da legislação, decidiu, por prudência, exonerá-la.

