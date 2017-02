Doria diz que pacote de privatizações sai neste ano Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 20h05





Comentários via Facebook:





O prefeito João Doria (PSDB) afirmou nesta terça-feira, 14, em Dubai, que todos os programas de privatização e concessão serão colocados em prática ainda neste ano, com reflexos positivos para a cidade em 2018 e 2019. O tucano considera possível avançar com o plano porque tem maioria na Câmara Municipal, boa relação com o Tribunal de Contas do Município e perspectivas de obter financiamento externo. "Estamos confiantes neste sentido. O cenário econômico também é bastante favorável hoje, com o Brasil recuperando sua confiança e estabilidade política", disse.



Nesta terça, Doria visitou representantes de mais um fundo de investimento árabe e também da Câmara de Comércio de Dubai. Nos últimos dois dias, o prefeito cumpriu oito agendas oficiais em Dubai e Abu Dabi para apresentar seu pacote de desestatização, que inclui 55 ativos municipais. O prefeito espera captar cerca de R$ 7 bilhões.



Os principais são os complexos de Interlagos e do Anhembi e o Estádio do Pacaembu, que, segundo a comitiva municipal, despertou interesse até do governo do Kuwait.



Na lista de itens que Doria pretende repassar à iniciativa privada estão também prédios públicos localizados no centro da capital e hoje sem utilização. Eles serão ofertados a investidores especializados em desenvolvimento imobiliário. Se negociados, os recursos obtidos deverão ser aplicados em projetos de educação, saúde e infraestrutura urbana, que recebeu destaque nesta terça. O tucano relançou nos Emirados Árabes Unidos a proposta de Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação, que visa a troca de todos os pontos de luz da cidade por luminárias LED, e foi idealizada pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT).



A comitiva municipal embarca nesta quarta, 15, para Doha, no Catar, onde Doria seguirá o mesmo roteiro. A iniciativa da Prefeitura deverá ser seguida por outros Estados, municípios e pelo próprio governo federal, acredita o tucano. "São Paulo é líder no País. Na medida em que estamos fazendo um esforço de apresentar o Brasil e, especificamente, São Paulo, damos um sinal muito positivo de que o País está aberto novamente aos programas de privatizações. Depois de 13 anos de governos do PT, isso é muito importante."



Empréstimo. Doria disse também que pretende pedir empréstimo ao Banco Mundial para realizar obras de habitação e saneamento em São Paulo. Ele e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) devem viajar a Nova York e Washington em maio deste ano. O objetivo é obter financiamento para ampliar a rede da Sabesp na capital e também para intensificar as ações do programa Córrego Limpo.



Em sua primeira viagem internacional, o prefeito participou nesta terça do 5º ciclo do World Government Summit 2017, reunião de cúpula realizada em Dubai. Durante sessão fechada para prefeitos, o tucano falou de seu primeiro mês de governo, fez propaganda do programa Cidade Linda, de zeladoria urbana, e classificou São Paulo como uma cidade do mundo. "Criamos o programa 'São Paulo Cidade Linda', que tem por objetivo a revitalização de áreas degradadas da cidade, retirada de faixas e cartazes, reparo de calçadas entre outros serviços. Tudo em parceria do setor público com o privado", afirmou.

Em seguida, afirmou que, em apenas 30 dias, fez parcerias com diversas empresas nos mais diferentes setores. "Somados os benefícios, já reduzimos o tempo de espera por exames médicos, valorizamos os monumentos da cidade e melhoramos a segurança nas suas principais vias."



O tucano ainda classificou São Paulo como uma cidade superlativa no que diz respeito às oportunidades oferecidas. Para Doria, a capital é uma cidade cosmopolita, um verdadeiro "melting pot" (fusão), que conta com a presença de muitas comunidades estrangeiras vivendo em um ambiente de paz e tolerância. E ressaltou que para prefeitos são os cidadãos e o seu bem-estar que merecem suas prioridades e suas preocupações.



* A repórter viajou a convite do governo dos Emirados Árabes e da Emirates Airlines







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão