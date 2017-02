Ford decide dar férias coletivas a parte dos funcionários de Taubaté Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 19h20





Comentários via Facebook: Atualização: 19h39 de 14/02/2017



A fábrica da Ford em Taubaté, no interior de São Paulo, decidiu dar férias coletivas a cerca de um terço dos seus funcionários, entre os dias 1 e 10 de março, com retorno previsto no dia 13 de março. A unidade, que fabrica motores e transmissores, conta com aproximadamente 1,5 mil funcionários.



Enquanto o sindicato dos metalúrgicos da região fala que as férias coletivas valem para cerca de 600 trabalhadores, a Ford diz que são aproximadamente 450. Além disso, todos os trabalhadores da fábrica, de férias coletivas ou não, tiveram seus cadastros no Programa de Proteção ao Emprego (PPE) renovados por mais quatro meses.



No PPE, a Ford reduz a jornada dos seus trabalhadores em 20% e o salário em 10%. Os outros 10% da remuneração são bancados pelo governo federal, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Na fábrica da montadora em Taubaté, o benefício do PPE terminaria no fim de fevereiro, depois de um ano de duração, mas é possível renovar por até mais um terço do período inicial. Com a renovação, o PPE agora vale até o fim de junho.



A Ford já havia decidido dar férias coletivas a todos os metalúrgicos da unidade de São Bernardo do Campo, onde produz carros e caminhões. Segundo o sindicato do ABC, a medida envolve entre 2,5 mil e 3 mil funcionários. Eles ficarão em casa entre os dias 13 e 31 de março.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão