Moradora reclama de entulho à Prefeitura e recebe visita de Dilador



Terça-Feira - 14/02/2017 - 18h58





Comentários via Facebook:

Dilador durante vistoria em bairros de Araçatuba; tucano afirma que pretende ficar meno no gabinete



Uma moradora do bairro Concórdia 3 ficou surpresa com uma visita do prefeito Dilador Borges (PSDB) ao seu bairro. Ela tinha enviado uma mensagem para o tucano reclamando de entulhos, móveis velhos e animais mortos jogados pela população no fim da rua Odorindo Perenha.



O chefe do Executivo havia prometido ver o problema. Porém, a moradora não esperava que Dilador fosse ver a situação pessoalmente. O prefeito mandou chamar a moradora e os dois se encontraram. Dilador pediu para que a área fosse limpa. A informação é de que o serviço continua naquela região.



NAS RUAS

Seguindo esta linha, Dilador tem dito que pretende ficar menos no gabinete, após o fim do primeiro mês de governo. Com as demandas do Paço Municipal atendidas, o tucano pretende ir mais para a rua.



Ele deixou escapar a informação para alguns de seus aliados que pretende fazer visitas-surpresa não só em repartições públicas, mas em locais em que empresas terceirizadas estão prestando serviços. (Ronaldo Ruiz Galdino)





