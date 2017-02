Maduro enviará protesto aos EUA após sanções contra vice-presidente da Venezuela Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 18h50





Atualização: 19h03 de 14/02/2017



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que seu governo entregará uma nota de protesto ao encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em Caracas em rechaço às sanções aprovadas pelo Departamento do Tesouro contra o vice-presidente Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico.



Maduro falou durante um ato no palácio de governo difundida pela emissora estatal, na qual ele informou que deu à ministra das Relações Exteriores venezuelana a missão de entregar a nota e pedir que o governo dos EUA se "retrate" das acusações contra El Aissami, consideradas por Maduro uma "agressão" à Venezuela. Fonte: Associated Press.







