Mano prega cautela na Copa do Brasil após vitória do Volta Redonda sobre o Vasco Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





O técnico Mano Menezes admitiu preocupação com a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil. O time mineiro vai enfrentar nesta quarta-feira o Volta Redonda, responsável por uma das surpresas do fim de semana. O futuro rival do Cruzeiro derrotou o Vasco por 1 a 0, em rodada do Campeonato Carioca.



"Temos acompanhado o Volta Redonda, uma equipe que não perde há muito tempo no seu estádio, que fez uma excelente Série D ano passado e venceu o Vasco pelo Campeonato Carioca no último final de semana. Isso nos mostra e nos deixa claro a dificuldade que podemos enfrentar. Temos que nos preparar para ela e estamos trabalhando para isso", comentou Mano, nesta terça.



Além disso, preocupa o treinador cruzeirense o novo formato da Copa do Brasil. Nesta primeira fase, o confronto é definido em jogo único, na casa do time com pior ranking. E o visitante joga pelo empate.



"A alteração na Copa do Brasil foi significativa. Temos uma vantagem do empate, como visitante, mas a derrota nos tira da competição. Cria um caráter muito mais decisivo para a partida", alertou.



Em relação ao time, Mano confirmou que manterá a alternância na escalação da equipe, como vem fazendo no Campeonato Mineiro. "Estamos fazendo grupos de dois jogos para cada equipe, o que nos dá possibilidade para termos um melhor ritmo. Vai dando entrosamento. Fizemos um bom jogo em Juiz de Fora e vamos ter que fazer um bom jogo contra o Volta Redonda", comentou o treinador, referindo-se à goleada de 4 a 0 sobre o Tupi, no sábado, pelo Estadual.



A estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil será as 21h45 desta quarta, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão