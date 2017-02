Limeira registra mais de 2 mil casos de diarreia neste ano Gazeta de Limeira - Rede APJ Link



Nos primeiros 35 dias deste ano, a cidade de Limeira (404 km de Araçatuba) teve 2.031 casos de diarreia que necessitaram de atendimento médico nos hospitais ou em unidades de saúde, média de 58 por dia. Embora o problema não seja de notificação compulsória, mas casos de intoxicação alimentar, a Vigilância Epidemiológica faz o monitoramento para identificar possíveis surtos.



Geralmente, as diarreias agudas, que podem ou não estar acompanhadas de outros sintomas, são decorrentes da ingestão de alimentos que podem ter sido estragados ou contaminados. As altas temperaturas facilitam a rápida deterioração.





