Homem é preso ao furtar pomadas para assadura

Um homem de 58 anos foi preso no começo da noite de segunda-feira (13), em Araraquara (a 293 km de Araçatuba), acusado de furtar produtos de um supermercado, entre eles, pomadas para assadura. Assim que entrou no estabelecimento, ele começou a ser monitorado.



Ao passar pelo caixa, um segurança notou que o acusado tinha escondido alguns objetos em sua calça. O homem foi seguido até o estacionamento e lá, ao ser abordado, confessou o furto.



Além de duas caixas de pomadas para assadura, ele havia escondido dois protetores solares. A Polícia Militar foi chamada. No Plantão Policial, o delegado arbitrou fiança de R$ 975, que não foi paga. Por isso, o homem foi encaminhado para a cadeia.





