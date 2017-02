Rodrigo Maia diz que projeto sobre repatriação pode ir a votação Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 17h50





Comentários via Facebook:





O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende colocar em votação o projeto que reabre o prazo para adesão ao regime especial de repatriação de recursos do exterior nesta quarta-feira, 15, se houver acordo.



Maia disse que vai se reunir nesta quarta com governadores de todos os Estados e que a votação desse projeto tem sido um pleito dos agentes públicos estaduais e municipais. "Acho que o texto está maduro para ser votado. Essa é uma preocupação tanto do governo federal, diante da necessidade da execução orçamentária como de Estados e municípios, porque a crise ainda não acabou, é uma crise longa, a arrecadação ainda não melhorou", afirmou.



No ano passado, a primeira rodada do programa, que acabou em outubro, trouxe de volta R$ 170 bilhões ao País. Com isso, o governo arrecadou cerca de R$ 50 bilhões com imposto de renda e multa. Agora, a ideia é abrir um novo prazo de 4 meses. O projeto já foi aprovado no Senado.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão