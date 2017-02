Camilo treina e garante estar 100% para voltar ao Botafogo contra o Olimpia Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/02/2017 - 13h20





Comentários via Facebook: Atualização: 13h37 de 14/02/2017



Sem entrar em campo desde o jogo com o Colo Colo no Engenhão, Camilo tranquilizou o torcedor do clube ao assegurar nesta terça-feira que retornará ao time na quarta, no primeiro duelo com o Olímpia pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores.



Recuperado de dores na coxa direita, Camilo participou do treinamento desta terça no Engenhão, que foi fechado para a imprensa, e agora espera voltar ao estádio na quarta para atuar pelo Botafogo. "Estou apto para jogar. Treinei hoje normalmente e a decisão agora fica com o Jair. Não tive uma lesão e estou 100%", disse.



Camilo agora aguarda a definição do departamento médico e do técnico Jair Ventura sobre a presença de Montillo no meio-de-campo do Botafogo diante do Olímpia. O companheiro também tem um problema muscular, mas foi ao campo na véspera do confronto.



"Acredito que o Montillo está fazendo de tudo para jogar. Está treinando. Fiquei muito triste por não poder jogar o último jogo. Quero agradecer ao departamento médico, que teve todo cuidado comigo para que eu tivesse condições agora. Assim foi ano passado para que eu fizesse mais de trinta partidas. Joguei com problema no ombro. O Botafogo conta com profissionais capacitados", afirmou Camilo.



O Botafogo avançou na Libertadores com a vitória por 2 a 1 sobre o Colo Colo no Engenhão e o sofrido empate por 1 a 1 no Chile. Camilo agora prevê um duelo ainda mais complicado e espera que o time dessa vez não seja vazado como visitante.



"É um jogo muito mais difícil. Temos que fazer um jogo concentrado e não nos empolgarmos com o jogo contra o Colo Colo. É procurar não abrir espaço e não sofrer gol para facilitar o jogo da volta", comentou.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão