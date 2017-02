Paraguai investiga 30 toneladas de dinheiro encontrado na fronteira com Brasil Agência Estado Link



Autoridades do Paraguai estão investigando uma grande porção de dinheiro venezuelano possivelmente pesando até 30 toneladas que foi encontrado em uma casa na cidade brasileira de Guaira, que fica em frente ao rio Paraná, na fronteira com o Paraguai.



A promotora Julia Yegros disse que a carga enorme de notas de 50 e 100 bolívares foi encontrada na casa, que fica a 370 quilômetros da capital paraguaia, Assunção.



Yegros disse que as autoridades estão investigando documentos para verificar se o dinheiro foi levado o Paraguai legalmente.



Segundo a promotora, ainda não se sabe o valor exato da soma do dinheiro. Fonte: Associated Press







