Brasileiro Giovanni Bianco é nomeado diretor criativo da Vogue Itália

Giovanni Bianco acaba de ser nomeado diretor criativo da Vogue Itália. Ele será responsável por toda a parte visual da publicação, que é comandada por Emanuele Farneti, editor-chefe que substituiu Franca Sozzani.



Bianco começou a trabalhar no mercado da moda em 1994 e já emprestou o olhar para grifes famosas como Givenchy, Versace, Missoni, D & G e Marni. O trabalho com a cantora Madonna também marcou sua carreira. Em 2001, ele fundou o Studio GB65 e hoje reside em Nova York.



"Estamos felizes em receber Giovanni no time da Vogue Itália. Seu talento e visão nternacionalmente reconhecidos, baseados em sólidas raízes italianas, escreverão o novo capítulo da imagem da revista que fez história no mundo editorial", comentou Farneti, em comunicado.







