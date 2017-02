Desde domingo, 10 ônibus foram incendiados na Grande Belo Horizonte Agência Estado Link



Ao menos dez ônibus foram incendiados na Grande Belo Horizonte entre a noite de domingo, 12, e esta terça-feira, 14, conforme informações da Polícia Militar. A última ocorrência, registrada pela corporação à 0h23 desta terça-feira, foi na Regional Barreiro.



A PM afirmou que a principal causa dos incêndios é a reação de criminosos a operações de combate ao tráfico de drogas que estão sendo realizadas na capital mineira e em cidades próximas. Oito pessoas foram presas.



Até às 12h desta terça, a cidade com maior número de ônibus incendiados é Sarzedo, com 3 coletivos queimados. Houve queima de ônibus também em Betim e Contagem.



De acordo com o major Flávio Santiago, responsável pela comunicação social da PM, uma viatura por companhia de polícia foi reservada exclusivamente para atendimento desse tipo de ocorrência. O major afirmou, no entanto, que, além do combate ao tráfico de drogas, está entre os motivos da queima de ônibus um protesto por maus-tratos de detentos no Estado.



O incêndio de um coletivo no bairro Monte Azul, na zona norte da capital, na noite de domingo, teria tido essa causa, segundo relatos iniciais de pessoas ouvidas pela PM que estavam dentro do veículo.







