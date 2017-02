EUA incluem vice da Venezuela na lista de sanções Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 21h00





Comentários via Facebook:





O vice-presidente da Venezuela, Tareck El Aissami, foi incluído na lista de sanções do Departamento do Tesouro norte-americano por suposto auxílio a traficantes de drogas e terroristas do Oriente Médio.



A ação congela qualquer ativo de el Aissami nos Estados Unidos, e deve gerar novas tensões entre ambos os países. Donald Trump, presidente dos EUA, prometeu defender os venezuelanos da "opressão" em sua campanha presidencial.



El Aissami, de 42 anos, é investigado por promotores federais por supostamente ajudar envios de drogas aos EUA da Venezuela, Em menos de duas décadas, ele passou de ativista estudantil para o segundo homem mais poderoso do país sob a presidência de Nicolás Maduro, com poderes para alocar moeda estrangeira, expropriar companhias e encarcerar desafetos. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão