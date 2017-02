Rafael Dressler e Maria Carla Madrid se casam em bela cerimônia Talita Carneiro Link



Dayse Maria/Folha da Região - 04/02/2017 Uma das criações do ateliê Rosa Biaggioni deu mais graça ao vestido da noiva Uma das criações do ateliê Rosa Biaggioni deu mais graça ao vestido da noiva







Uma das criações do ateliê Rosa Biaggioni deu mais graça à noiva, que, em uma pegada comemorativa, se destacou no momento em que foram soltos vários balões em direção ao céu, cena linda! Os noivos radiantes curtem a lua de mel em Cartagena e San Andrés, na Colômbia.



Fotos de Dayse Maria/Folha da Região



Uma cerimônia emocionante selou o casamento da psicóloga Maria Carla Davatz Madrid com o empresário Rafael Dressler, no último dia 4, em Araçatuba. A recepção colorida e alegre, em meio ao delicado jardim idealizado pela noiva, com ares de campo, reuniu amigos íntimos e familiares, consagrando a união do casal em um belo dia ensolarado.Uma das criações do ateliê Rosa Biaggioni deu mais graça à noiva, que, em uma pegada comemorativa, se destacou no momento em que foram soltos vários balões em direção ao céu, cena linda! Os noivos radiantes curtem a lua de mel em Cartagena e San Andrés, na Colômbia.



