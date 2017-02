Reservas do Santos perdem em jogo-treino; David Braz volta a correr Agência Estado Link



A segunda-feira não foi nada boa para os reservas do Santos. Os jogadores que não atuaram diante do Red Bull, na manhã de domingo, entraram em campo nesta tarde para um jogo-treino contra o Atibaia, da Série A3 do Campeonato Paulista, e foram derrotados por 3 a 1.



Enquanto os titulares faziam treino regenerativo, os reservas jogaram com: João Paulo; Matheus Ribeiro, Noguera, Cleber e Caju; Rafael Longuine, Jean Mota e Vladimir Hernández; Thiago Ribeiro, Arthur Gomes e Kayke. Thiago Ribeiro fez o único gol dos santistas na derrota.



Na segunda etapa, Dorival mudou quase todo o time, com as entradas de John, Daniel Guedes, Yan, Thaciano, Matheus Oliveira e Serginho. Mesmo assim, foi o time da A3 que levou a melhor em pleno CT Rei Pelé.



A única boa notícia do dia para o Santos foi o retorno do zagueiro David Braz, que correu pela primeira vez ao redor do gramado depois de sofrer estiramento na panturrilha direita no fim do mês passado. Sem ele, Dorival tem escalado Yuri improvisado ao lado de Lucas Veríssimo.



O Santos volta a campo na quarta-feira, às 21h45, para o primeiro clássico do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. A equipe santista venceu nas duas primeiras rodadas e lidera o Grupo D com seis pontos.







