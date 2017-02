Mulher é assassinada a facadas pelo marido Da Redação Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 18h57





Divulgação - 13/02/2017 Faca usada no crime, muito enferrujada, estava escondida em armário da casa da mãe do acusado Faca usada no crime, muito enferrujada, estava escondida em armário da casa da mãe do acusado



Dayane Lourenço, 24 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo próprio marido, na madrugada desta segunda-feira (13), após uma discussão. O crime aconteceu no distrito de Bandeirantes d'Oeste (a 107 km de Araçatuba), que pertence à cidade de Sud Mennucci.



O marido, um auxiliar de serviço gerais de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar na casa da mãe dele, a cerca de 400 metros do local do crime, escondido embaixo de uma cama. O crime aconteceu na frente da residência do casal, onde Dayane foi encontrada, já morta, pela PM.



VIZINHOS

Antes de chegarem ao assassino, os policiais conversaram com vizinhos, que afirmaram ter ouvido discussão e gritaria entre o casal antes de Dayane ser esfaqueada e deixada no local pelo marido, agonizando.



O rapaz confessou o crime e entregou a faca, que estava muito enferrujada e escondida em um armário da cozinha da casa de sua mãe. Autuado em flagrante por homicídio, foi levado para a cadeia. A reportagem apurou que ele tinha problemas com bebidas e o casal estava sempre discutindo. (Colaborou Roni Willer)





