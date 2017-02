ACSP: vendas devem recuar 4,3% no período de 12 meses terminado em junho Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 18h45





Comentários via Facebook:





O comércio varejista no Brasil deve registrar queda do volume de vendas de 4,3% no período de 12 meses terminado em junho de 2017, estima a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A projeção é mais otimista do que a apresentada em dezembro do ano passado, quando era previsto recuo de 5% nas vendas do varejo restrito - que exclui do cálculo automóveis e materiais de construção.



Apesar do ciclo de corte de juros já iniciado oferecer uma perspectiva favorável ao consumo, as vendas seguirão pressionadas pelas quedas nos níveis de emprego e renda. "Os juros devem cair nos próximos meses, oxigenando a economia. Mas os efeitos positivos serão sentidos a partir do segundo semestre", disse o presidente da ACSP, Alencar Burti, que também lidera a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).



O executivo nota que "o desemprego elevado servirá como contrapeso na concessão de crédito, fazendo com que segmentos mais dependentes das vendas a prazo continuem a ter um ano ruim". Deste modo, a ACSP projeta que o comércio voltará a registrar crescimento a partir do fim de 2017, "ou mais provavelmente, no ano que vem".



A projeção foi elaborada pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP a partir de dados do Índice Nacional de Confiança/ACSP e do IBGE.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão