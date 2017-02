Lixões clandestinos são limpos pela Sosp; área no Concórdia é 1ª Da Redação Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 18h30





Comentários via Facebook: Atualização: 18h35 de 13/02/2017

Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 13/02/2017 Cinco caminhões e uma pá carregadeira estão fazendo o trabalho, fazendo asfalto voltar a aparecer Cinco caminhões e uma pá carregadeira estão fazendo o trabalho, fazendo asfalto voltar a aparecer



A Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) iniciou, nesta segunda-feira (13), a limpeza e restauração de uma área no final da avenida Odorindo Perenha, no bairro Concórdia, utilizada atualmente para descarte ilegal de entulho e lixo. O trabalho, informa nota divulgada à imprensa, está sendo realizado em conjunto com a Monte Azul Ambiental, empresa que mantém contrato para obras dessa natureza.



Cinco caminhões e uma pá carregadeira estão fazendo o trabalho de retirar restos de podas de árvores, entulho de construções, entre outros materiais que ficam acumulados na rua, próximo a um terreno. Aos poucos, é possível voltar a enxergar o asfalto, que antes estava coberto de sujeira e resíduos, muitos deles já em decomposição.



ACÚMULO

De acordo com o engenheiro responsável pela ação, Daniel de Paula, as obras começaram nesse local devido ao acúmulo de entulho e materiais que foram encontrados pelas equipes. "Existem outros 14 pontos como este, em que as pessoas costumam descartar todo tipo de material. Esses locais receberão a limpeza nos próximos dias", afirma o engenheiro.



Para o descarte correto, há dois ecopontos, localizados nos bairros Jardim Corazza e Lago Azul. Para volumes maiores, deve-se contratar o serviço de caçamba. O secretário Constantino Alexandre Vourlis afirma que está sendo feito um estudo, junto à Secretaria de Meio Ambiente, para a criação de mais quatros ecopontos em Araçatuba. (Com informações da Prefeitura)



Fotos: Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 13/02/2017 Obras começaram no local devido ao acúmulo de entulho e materiais encontrados pelas equipes Obras começaram no local devido ao acúmulo de entulho e materiais encontrados pelas equipes



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão