Crivella visita STF para tentar convencer sobre 'legalidade' de nomeação de filho

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), está fazendo na tarde desta segunda-feira, 13, uma maratona de visitas pelos corredores do Supremo Tribunal Federal (STF) para convencer os ministros da Corte sobre a legalidade da nomeação de Marcelo Hodge Crivella, seu filho, para a Casa Civil da prefeitura fluminense.



O cargo é considerado um dos mais estratégicos da administração local. Na última quinta-feira, 9, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, suspendeu a nomeação do filho de Crivella para o cargo. "Vamos provar que estamos dentro da lei, que ele tem competência e idoneidade. É só uma questão de conversar. O Marcelo (filho) não é suscetível, nem melindroso. Sabe que a vida pública não é concurso de beleza. É o preço que se paga para conquistar o coração do povo", disse o prefeito do Rio, ao lado do filho. Crivella afirmou que pretende concluir as conversas com os ministros ainda nesta segunda-feira.







