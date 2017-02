Doria visita autódromo de Abu Dabi e faz passeio a 210 km/h: 'Nada mal' Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 18h00





Comentários via Facebook: Atualização: 18h06 de 13/02/2017



Em visita aos Emirados Árabes, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) fez um passeio nesta segunda-feira, 13, em alta velocidade, pelo Autódromo de Abu Dabi, Autódromo de Abu Dabi, considerando exemplo para Interlagos. Depois de desenvolver velocidade de 210 km/h, Doria disse que a experiência foi "única".



"Você só pode fazer isso com toda segurança, em um autódromo seguro como esse, com orientação técnica, com o cinto de segurança e com absoluta convicção de que você está fazendo a coisa certa no lugar certo", disse o prefeito, depois de deixar o carro em que estava.



Questionado sobre a velocidade que alcançou, Doria respondeu: "210. Nada mal".



Em referência às velocidades nas Marginais, o prefeito disse que "(desenvolver) velocidade máxima só onde é possível, nos autódromos. Obedecendo a sinalização e os limites de velocidade".



Desde o dia 25 de janeiro, os limites de velocidade nas Marginais de São Paulo aumentaram. Nas pistas expressas, os limites subiram de 70km/h para 90 km/h; nas centrais, de 60 km/h para 70 km/h; e nas locais, de 50 km/h para 60 km/h.



Projetos



Em reuniões de negócios em Abu Dabi, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou nesta segunda-feira, 13, 55 projetos de privatizações ou concessões a representantes de fundos de investimentos árabes. Na lista, destaque especial para os complexos de Interlagos e Anhembi, o Estádio do Pacaembu e os 29 terminais de ônibus existentes na cidade.







