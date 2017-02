Mulher é condenada a indenizar mercado por vídeo no Facebook Renata Reis - Gazeta de Limeira - Rede APJ Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 17h57





Atualização: 18h37 de 13/02/2017



O juiz da 2ª Vara Cível de Limeira, Rilton José Domingues, condenou, no último dia 19, uma servidora pública ao pagamento de indenização por dano moral, de R$ 5 mil, por postagem de um vídeo no Facebook. Ela afirmava haver roedor nas gôndolas de um supermercado de Limeira (a 404 km de Araçatuba).



A mulher postou o nome do supermercado junto com o vídeo. O estabelecimento ajuizou pedido de indenização por dano moral contra a autora da postagem, que foi vista, comentada e compartilhada por grande número de pessoas.



A servidora não apresentou contestação no processo.





