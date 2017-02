Britto Jr. desabafa sobre período na Record: 'Xingado e censurado' Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 17h55





Comentários via Facebook: Atualização: 18h12 de 13/02/2017

Twitter/Reprodução Apresentador fez críticas à sua antiga emissora, em especial sobre o período de 'A Fazenda' Apresentador fez críticas à sua antiga emissora, em especial sobre o período de 'A Fazenda'



O apresentador Britto Jr. resolveu fazer um desabafo em seu Twitter na tarde desta segunda-feira, 13. Após compartilhar um texto a respeito da forma como Tiago Leifert, apresentador do Big Brother, influencia o programa com suas opiniões, fez críticas à sua antiga emissora, em especial sobre o período em que foi apresentador de A Fazenda.



"Agora, pense num reality similar em que o apresentador era 'proibido' de interagir livremente com os participantes. Por tentar, fui repreendido, censurado, xingado, boicotado. Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair", disse.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão