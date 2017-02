Temer autoriza uso das Forças Armadas no Rio Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 17h35





Comentários via Facebook:





O presidente Michel Temer autorizou nesta segunda-feira, 13, o uso das Forças Armadas para ajudar no policiamento das ruas no Rio. O anúncio ocorre no 4º dia de mobilização de mulheres de policiais militares nos batalhões.



Nesta segunda, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, se reuniu com Temer no Palácio do Planalto e pediu a atuação das tropas federais na capital fluminense.



Segundo informações da Agência Brasil, o governo federal ainda estuda o número de militares que serão enviados, os locais de atuação, e a data de início das ações, que podem começar já nesta terça-feira, 14.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão