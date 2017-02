Jadson é regularizado e pode estrear pelo Corinthians em clássico Agência Estado Link



O meia Jadson foi regularizado nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e está apto a defender a equipe do Corinthians. Como está fora de forma, a previsão é que ele leve cerca de 20 dias para ter condições físicas de estar em campo. Assim, o reforço poderia reestrear pela equipe alvinegra no clássico com o Santos, no dia 5 de março, em rodada do Paulistão.



O jogador de 33 anos está sem atuar desde outubro, quando estava no Tianjin Quanjian, da China, e, por causa da negociação para deixar o clube chinês, acabou perdendo a pré-temporada. Assim, ele se reapresentou um pouco acima do peso e o técnico Fábio Carille espera tê-lo em condição em breve.



"Jadson ainda vai precisar de uns 20 dias pra começar uma partida oficial. Precisamos de paciência para não perdê-lo", disse o treinador, em entrevista à TV Gazeta.



O Corinthians inscreveu 26 atletas para a disputa do Campeonato Paulista e tem mais duas vagas para serem preenchidas até o dia 3 de março, data limite de inscrição. Ela seria usada por Jadson e por um goleiro. Walter se recupera de uma lesão no tórax. Caso ele não consiga se recuperar, o jovem Matheus Vidotto seria inscrito em seu lugar. Até o momento, o clube conta com Cássio e Caíque no setor.







