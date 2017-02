PM encontra armas, munições e droga na residência de autônomo Ivan Ambrósio Link



Polícia Militar/Divulgação - 12/02/2017 O autônomo foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos e depois à cadeia O autônomo foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos e depois à cadeia



Um autônomo de 33 anos foi preso na tarde de domingo (12), em Penápolis, acusado de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Na casa dele, a Polícia Militar encontrou porções de maconha, armas e munições.



De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulhamento quando, por volta das 16h, abordou o acusado em uma ponte da linha férrea, perto do aeroporto. Com ele, os militares encontraram R$ 84 em dinheiro.



DENÚNCIA

Por haver denúncia de que o autônomo estaria envolvido com o tráfico de drogas, ele acabou confessado que tinha entorpecentes na residência onde mora, no bairro Santa Terezinha. No imóvel, os PMs encontraram, no quarto dele, cinco porções de maconha e mais R$ 200.



Além da droga, os policiais localizaram uma espingarda de chumbo de calibre 22, que estaria adaptada para receber munições do mesmo calibre, além de 27 cartuchos intactos, também do mesmo calibre.



Um revólver de calibre 38, o qual o acusado disse que pertencia ao seu pai, já falecido, também foi localizado. A arma não tinha registro. O autônomo foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, foi encaminhado para a cadeia. As armas, munições e drogas foram apreendidas.





