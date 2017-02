Trump quer facilitar acesso a capital para mulheres empreendedoras Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 15h55





Comentários via Facebook:





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está ansioso para trabalhar com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para liberar capital para mulheres empreendedoras. A dupla realiza uma discussão sobre mulheres na força de trabalho como parte de sua primeira reunião oficial.



Trump disse que "o sistema não está funcionando tão bem para os empreendedores" - particularmente as mulheres. Trudeau acrescentou que ter "mulheres no negócio é uma poderosa alavanca para o sucesso".



Filha do presidente americano, Ivanka Trump participou do encontro e ajudou a recrutar participantes e estabelecer a agenda.



Os dois países anunciarão uma força tarefa conjunta e devem discutir temas como cuidados com as crianças e licença-maternidade. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão