Balança tem superávit de US$ 956 milhões na 2ª semana de fevereiro Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 15h35





Comentários via Facebook:





A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 956 milhões na segunda semana de fevereiro (6 a 12), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O montante é resultado de exportações que somaram US$ 3,847 bilhões e importações de US$ 2,891 bilhões.



Nas duas primeiras semanas de fevereiro as vendas ao exterior totalizaram US$ 6,110 bilhões, enquanto as compras foram de US$ 4,943 bilhões, o que resultou em um saldo positivo de US$ 1,167 bilhão. No ano, a balança é superavitária em US$ 3,892 bilhões, com exportações de US$ 21,022 bilhões e importações de US$ 17,129 bilhões.



Fevereiro



Neste mês, as exportações já aumentaram 8,8%, na comparação com a média diária de fevereiro do ano passado. O crescimento se deve a um aumento principalmente nas vendas de produtos básicos (+14,3%), principalmente petróleo em bruto, minérios de ferro e carne suína e de frango. Também houve aumento nas exportações de manufaturados (+7,1%), principalmente por conta de óleos combustíveis, e, por outro lado, houve queda na venda dos semimanufaturados (-1,5%), como celulose. Em relação a janeiro, há um aumento de 12,7% nas exportações.



As importações ainda crescem em ritmo maior, 14% pela comparação da média diária. Destaque para o aumento das compras de combustíveis e lubrificantes (+57,7%), cereais e produtos da indústria da moagem (+39,0%) e adubos e fertilizantes (+24,8%). Em relação a janeiro, o aumento foi de 11,5% nas vendas ao exterior.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão