Chuva e vento derrubam árvore e muitos galhos em Araçatuba Da Redação Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 15h29





Comentários via Facebook: Atualização: 15h32 de 13/02/2017

Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 13/02/2017 Uma equipe de poda da Secretaria de Meio Ambiente esteve nas ruas recolhendo galhos Uma equipe de poda da Secretaria de Meio Ambiente esteve nas ruas recolhendo galhos



Devido às fortes chuvas e ventos do fim de semana, diversos galhos e árvores caíram em Araçatuba. E para evitar acidentes e também deixar a cidade limpa, a Prefeitura de Araçatuba preparou uma força-tarefa, informou nesta segunda-feira (13) nota enviada à imprensa.



Uma equipe de poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Turismo, por exemplo, esteve nas ruas cortando árvores e podando galhos que caíram e retirando o material das ruas.



Pela manhã, a equipe esteve na rua Antônio Martins, no ponto em que ela cruza com a rua Felipe Camarão, onde diversos galhos tinham caído. A equipe também esteve na avenida da Saudade, recolhendo material.



Na parte da tarde, a limpeza estava prevista para acontecer no escritório do IML (Instituto Médico Legal), no bairro Nova Iorque, e na rua Doutor Celso D’Alkimin, no bairro Guanabara. A equipe também vai recolher uma árvore que caiu na Escola Municipal Maria Aparecida Balthazar Poço no Jardim Monte Carlo. (Com informações da Prefeitura)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão