Prefeitura espera que grandes shows facilitem dispersão de blocos em SP

A gestão João Doria (PSDB) aposta em shows até as 23 horas em palcos no Vale do Anhangabaú, na região central, e no Largo da Batata, na zona oeste da capital, para facilitar a dispersão de foliões em bloquinhos de rua no carnaval de São Paulo. Com atrações como Elza Soares, Nação Zumbi, Os Paralamas do Sucesso e Liniker, a Prefeitura espera atrair as pessoas e esvaziar até as 20 horas as ruas residenciais do centro e da Vila Madalena, que concentram a maior parte da programação e têm histórico de conflitos com moradores, por causa do barulho e da sujeira após a festa.



"Nós precisamos agradar os dois grandes públicos do carnaval: o folião e o morador. Não é um evento para A ou para B, é um evento para os dois", afirmou o vice-prefeito Bruno Covas (PSDB), na manhã desta segunda-feira, 13, em coletiva na sede da Prefeitura, no centro. "A ideia é manter o conceito de carnaval de rua aberto, democrático e gratuito."



Em 2017, está previsto desfile de 391 blocos. No ano passado, foram 355 inscritos.



Para tentar evitar conflitos registrados em edições anteriores, a gestão Doria antecipou a dispersão na Vila Madalena, que ocorrerá às 20 horas. No centro, será às 22 horas. As duas regiões devem receber 208 bloquinhos, ou 53,2% da programação, segundo a programação da Prefeitura.



"Teremos dois palcos com programação até mais tarde, justamente para estimular as pessoas que querem continuar se divertindo a ir para lá", afirmou o secretário Municipal da Cultura, André Sturm.



O secretário também disse contar com o apoio dos organizadores dos blocos e evitou falar de possíveis ações da polícia, caso os foliões se neguem a desocupar as ruas. "Todos concordaram com os horários", afirmou Sturm. "A gente conta que as pessoas dos próprios blocos convidem e reforcem com os participantes da necessidade da dispersão."



Palcos



Os palcos ficarão abertos das 19 horas às 23 horas, com programação já neste sábado, 18, e domingo, 19. Depois, eles reabrem dos dias 25 a 27 (sábado, domingo e segunda-feira de carnaval).



A atrações do Palco Anhangabaú incluem ação Zumbi, MC Carol, além de Os Paralamas do Sucesso. Já no Largo da Batata haverá apresentações de Liniker, Tulipa Ruiz, Céu e Elza Soares.







