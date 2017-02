Demanda do consumidor por crédito sobe 0,5% em janeiro, diz Serasa Agência Estado Link



A demanda do consumidor por crédito cresceu 0,5% em janeiro ante igual mês do ano passado, mostrou nesta segunda-feira, 13, a Serasa Experian. No entanto, na comparação com dezembro, a procura caiu 1,7%.



Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, apesar da desaceleração da inflação e da aceleração da queda da Selic, o consumidor ainda se encontra bastante endividado, com a confiança em baixa e ainda enfrentando uma conjuntura bastante adversa em termos de desemprego. "Por isso, ele continua bastante conservador em termos de busca por crédito", afirmam, em nota.



A procura por crédito cresceu principalmente entre as classes de renda mais baixas. Para os consumidores que ganham até R$ 500 por mês, a alta foi de 0,2%. Para os que recebem entre R$ 500 e R$ 1 mil, o crescimento foi de 0,7% e, entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, o avanço foi de 0,8%.



Entre os que ganham a partir de R$ 2 mil, no entanto, houve queda na demanda. Para os consumidores que recebem entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, houve queda de 0,2%. E para aqueles com salário entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, o recuo foi de 1%. Por último, a demanda caiu 1% para os consumidores que ganham mais de R$ 10 mil por mês.







