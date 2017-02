CP contra Dilador: votação deve mostrar lado de vereadores Coluna Periscópio Link



Dayse Maria/Folha da Região - 06/02/2017 Será que Arlindo manterá postura de independência, mesmo com seu partido apoiando Dilador? Será que Arlindo manterá postura de independência, mesmo com seu partido apoiando Dilador?







É claro que pode ocorrer de algum parlamentar votar contrário, alegando que a denúncia feita pelo munícipe Daniel Lameu não é suficiente para se abrir um procedimento que pode até resultar na cassação do chefe do Executivo. Porém, pode ser um indício de como cada vereador se comportará nas próximas votações.



DÚVIDAS

Várias dúvidas poderão ser esclarecidas nesta segunda-feira. Como estas: Arlindo Araújo (PPS) manterá sua postura independente, mesmo com seu partido fazendo parte do atual governo? Almir Fernandes Lima (PSDB) vai ser a favor das apurações, em nome da transparência e outros valores éticos que defendeu nas manifestações antipetistas?



De que lado estão, afinal, Cláudio Henrique da Silva (PMN), Flávio Salatino (PMDB), Beatriz Nogueira (Rede) e Jaime José da Silva (PTB)? Cido Saraiva (PMDB), Denilson Pichitelli (PSL), Antônio Edwaldo Dunga Costa (DEM) e Gilberto Carlos Mantovani, o Batata (PR), já se posicionaram em relação ao atual governo?



DO EX-PREFEITO

A Câmara de Araçatuba vai votar nesta segunda-feira também um veto do ex-prefeito Cido Sério (PT) contra proposta de autoria da vereadora Tieza Marques de Oliveira (PSDB), que define o azul royal e o branco como cores oficiais do município.



O petista argumentou que a regra aprovada no Legislativo é reserva exclusiva do Executivo e pretende impor obrigações à administração municipal, que teria que repintar prédios públicos com outras cores. Atualmente, a Prefeitura pode também utilizar as cores do brasão do município, que tem as cores vermelha, verde, amarela, preta e azul. (Ronaldo Ruiz Galdino)

