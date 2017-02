Financiamentos de veículos leves novos caem 7,3% em janeiro, diz Cetip Agência Estado Link



O número de veículos leves novos que foram adquiridos por meio de financiamento caiu 7,3% em janeiro deste ano ante igual mês do ano passado, informou nesta segunda-feira, 13, a Cetip, que compila os dados das instituições financeiras. Foram financiados, no primeiro mês de 2017, 79.333 unidades, entre automóveis e comerciais leves. Na comparação com dezembro, houve retração de 22,5%.



Com isso, a participação dos financiamentos no mercado total de veículos leves novos ficou em 53,8% em janeiro. A proporção é menor do que a verificada em janeiro do ano passado, de 57,2%, mas maior que a de dezembro, de 51,4%.



A diminuição da participação em relação a janeiro de 2016 ocorre porque as vendas do mercado total caíram menos nesta comparação, 4%, segundo a Fenabrave. Já as vendas em relação a dezembro de 2016 tiveram recuo mais intenso, de 27,8%.



Acrescentando à conta os veículos pesados (caminhões e ônibus) e as motos, o número de financiamentos alcançou 129.372 unidades, recuo de 9,6% sobre o resultado de janeiro do ano passado e de 17,7% ante o desempenho de dezembro.



Usados



Entre os veículos usados, considerando todos os segmentos, o número de financiamentos cresceu 21,2% em relação a janeiro do ano passado, com 271.954 unidades. No entanto, na comparação com dezembro, houve queda de 6,8%. Se contar somente os automóveis e comerciais leves, foram financiadas 250.452 unidades, alta de 20,6% ante janeiro do ano passado, mas recuo de 6,9% sobre o resultado de dezembro.







