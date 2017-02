Novo quadro de 'Tá No Ar' satiriza discurso de Trump Agência Estado Link



No último sábado, dia 11, a Globo divulgou um quadro do "Tá No Ar" que manda uma mensagem do Brasil para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a fim de fazer com que os dois países sejam aliados.



O vídeo, intitulado "Hey, Mr. Trump: America First, Brazil Second" (Ei, senhor Trump: America primeiro, Brasil em segundo) apresenta diversas características e situações do Brasil fazendo referência ao discurso de posse de Trump, no dia 20 de janeiro, em que ele disse que "os EUA estariam sempre em primeiro lugar".



Primeiro, o narrador Marcelo Adnet fala sobre a Amazônia e diz que o País "está ficando mais calor a cada dia, mas o conceito de aquecimento global é uma invenção dos chineses" e que, por conta do clima, "nós somos naturalmente bronzeados, como você", tudo em inglês com legenda em português.



O quadro continua falando sobre as "semelhanças" entre os EUA e o Brasil. "Você tem um animal voador como símbolo de seu país, nós também, chama-se Aedes Aegipty, e ele transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela, ele é um assassino, você vai amá-lo, ele mata mais do que armas na América", diz o vídeo.



Referindo-se ao fato de Trump ter recebido menos votos que Hilary Clinton e, mesmo assim, ter sido eleito (devido às regras eleitorais dos EUA), o vídeo menciona que o atual presidente Michel Temer "também não foi eleito pela maioria da população, aliás, ele sequer foi eleito para presidente" e que ele "também tomou o lugar de uma mulher".



Mas a comparação com políticos não termina por aí e o quadro diz que Trump tem que conhecer João Doria (PSDB), atual prefeito de São Paulo. "Ele foi apresentador do programa de TV 'O Aprendiz' e ele também é apaixonado por muros, assim como você. Você os constrói, nós sabemos, mas ele os pinta. Ele é o maior e o mais cinza", diz o vídeo.



O quadro vai ao ar nesta terça-feira, 14, no "Tá No Ar". Mas, antes mesmo da exibição na TV Globo, o vídeo já virou assunto nas redes sociais após a divulgação.







