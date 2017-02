Beyoncé usa colar de R$ 37 milhões no Grammy Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 13h10





Comentários via Facebook: Atualização: 13h44 de 13/02/2017



Por causa de sua apresentação inspirada na Santa Ceia, Beyoncé foi a grande estrela da 59ª edição do Grammy, que aconteceu no domingo, 12. Como se já não tivesse brilho próprio o suficiente, no segundo look da noite ela usou colar de diamantes Lorraine Schwartz que custa US$ 12 milhões, cerca de R$ 37,4 milhões.



O valioso acessório foi usado para arrematar o vestido de paetês com decote geométrico assinado Peter Dundas.



Além do longo vermelho, ele também assinou o vestido bordado e o conjunto dourado usados pela cantora no show.







